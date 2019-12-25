  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:46 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: مش عايزين نخسر تاني

السلطان قابوس

شائعات بتدهور صحته.. ووسم عماني للاطمئنان على السلطان قابوس

أرشيفية

«الخارجية الإسرائيلية» تثمن الرسائل الدافئة من الإمارات

من الحدث

"صدقي صبحي" يصل الجزائر لتشييع جنازة قايد صالح

المتظاهرين يحرقون مقار موالية لإيران في بغداد

المتظاهرون يحرقون مقرات موالية لإيران في بغداد

الرئيس السيسي

لحظة وصول الرئيس لافتتاح عدد من المشروعات بالفيوم

تركي ال الشيخ

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع باعتزاله.. ما الأمر؟

"الجسمي" للساخرين منه: "أنتم أهلي وناسي"

«الجسمي» يوجه رسالة للرئيس السيسي.. ماذا قال؟

ضاحي خلفان

خلفان: خلي قطر تشرب من البحر

سكان تل العقارب

سكان "تل العقارب": "إحنا عايشين في أوروبا"

شائعات بتدهور صحته.. ووسم عماني للاطمئنان على السلطان قابوس

الحياة السياسية

السلطان قابوس
السلطان قابوس
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. "تركي آل الشيخ" يزور الخطيب.. ويفاجئه بهذا الأمر

#

طبيب الأهلي يحدد موعد مشاركة «متولي» بالتدريبات

#

بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية

#

نشر صورة مؤلمة لفنان شهير من داخل المستشفى

السلطان قابوس

تدهور صحته

العمانيون

انتشرت عدة شائعات عن تدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد ، ما دفع العمانيون لتدشين وسم لأجل الاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت أنباء ترددت عبر بعض المواقع تفيد بتدهور صحة السلطان قابوس بن سعيد، حيث نشرت صحيفة الجارديان البريطانية عن تدهور في صحة السلطان قابوس، عقب عودته من رحلة علاج أوربية.

يأتي هذا عقب انتشار أنباء خلال الساعات الماضية عن تدهور صحة قابوس بن سعيد، والذي أثار قلق الشعب العماني.

من جانبهم دشن العمانيون وسم " نريد أن نطمئن فقط"  على تويتر مطالبين بإصدار بيان توضيحي حول صحة السلطان لطمأنة الشعب.

ويتمتع السلطان قابوس بشعبية جارفة في سلطنة عمان، منذ توليه زمام الحكم في البلاد.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "تبون" يبكي أثناء تشييع جثمان "قايد صالح"
» «الصحة»: إغلاق 3 منشآت طبية بالمهندسين.. لهذه الأسباب
» بـ"شورت".. زينة تثير ضجة خلال ظهورها فى فيلم "الفلوس"
» الجندى ناعيًا زوجة مبروك عطية: ربنا يصبرك
» رئيس دولة يفقد الذاكرة.. السبب صادم
» برلماني: عودة الرحلات البريطانية لشرم الشيخ صححت المفاهيم
» معلمة إسبانية تصبح محط أنظار العالم بهذه الحيلة
» الإعدام لأفعى تسللت إلى طائرة
» سمير عثمان: نعم الزمالك يستحق ركلة جزاء في مباراة الإنتاج
» شوبير: الأهلي قرر رحيل هؤلاء الثلاثة عن الفريق
» رد ناري من العتال على اتهامات مرتضى منصور بالسحر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك