» "دراسة": الهواتف الذكية تصيب بمرض السمنة

25 ديسمبر 2019 - 01:03 م

كشفت دراسة عن أن استخدام الهواتف الذكية المفرط، ينطوي على أضرار عديدة، وتأثيرات سلبية على صحة الإنسان؛ حيث تعيق خطط فقدان الوزن بأشكال متعددة؛ وفقًا لدراسة أولية تم تقديمها في المؤتمر الطبي لأمريكا اللاتينية لأمراض القلب.

وحللت الدراسة العادات الصحية والهاتفية لـ1060 طالبًا في جامعة سيمون بوليفار في كولومبيا؛ حيث وجد الباحثون أن الطلاب، الذين يستخدمون هواتفهم الذكية لمدة 5 ساعات أو أكثر في اليوم، تزيد لديهم مخاطر الإصابة بالسمنة بنسبة 43%، وهم أكثر عرضة لممارسة العادات غير الصحية الأخرى، مثل تناول الوجبات السريعة، وشرب المشروبات السكرية، وعدم ممارسة الرياضة.

كما أن استخدام الهاتف في وقت متأخر من الليل لا يسمح بالنوم العميق، ويعد النوم العميق ولفترة كافية (7-8 ساعات) من أهم عوامل فقدان الوزن. وتبعث الهواتف الذكية (وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، مثل أجهزة التليفزيون وأجهزة الكمبيوتر) الضوء الأزرق من شاشاتها؛ ما يؤدي إلى الأرق وضعف النوم، وفقًا لنشرة هارفارد الصحية، كما وجدت دراسة أجريت في مجلة "JAMA Internal Medicine " وجود علاقة بين التعرض للضوء الأزرق في الليل وزيادة الوزن والسمنة.

وأيضًا يشعر الإنسان بالتوتر والقلق عندما يتلقى الكثير من الإشعارات على الهاتف الذكي في وقت قصير؛ ما يؤثر على النظام الهرموني وأداء مناعة الجسم، الذي يصبح أكثر عرضة للأمراض المزمنة وزيادة الوزن.

وكذلك يعد المشي طريقة رائعة لحرق السعرات الحرارية، بشرط أن تفعل ذلك بالسرعة المناسبة؛ حيث إن استخدام هاتفك أثناء تنقلك قد يؤدي إلى إبطاء وتيرتك، وفقًا لدراسة مجلة "BMC Research Notes "، التي حللت سرعات المشي لـ1142 شخصًا يستخدمون هواتفهم، ووجدت أن الذين كانوا يستخدمون الرسائل النصية أو الاتصال يمشون أبطأ بكثير من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.