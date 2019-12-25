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مصر تسلم شحنة مساعدات دوائية إلى جمهورية ألبانيا

الحياة السياسية

مساعدات دوائية مقدمة من مصر إلي جمهورية ألبانيا
مساعدات دوائية مقدمة من مصر إلي جمهورية ألبانيا
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علا خطاب

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مصر

السفارة

البانيا

مساعدات دوائية

سلمت سفارة جمهورية مصر العربية في تيرانا، أمس، شحنة مساعدات دوائية مقدمة من مصر عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى جمهورية ألبانيا، وذلك لمساعدة الشعب الألباني الصديق على تجاوز الأضرار الجسيمة التي ترتبت على الزلزال المدمر الذي شهدته ألبانيا في 26 نوفمبر الماضي.

وفي هذا السياق، أكدت السفارة المصرية خلال مراسم تسليم المساعدات على أن مصر، حكومةً وشعباً، دائماً ما تقف إلى جانب أصدقائها، خاصة في وقت الأزمات، وأنه فور طلب الحكومة الألبانية الدعم لمواجهة آثار الزلزال، بادرت مصر بتوفير هذه المساعدات الدوائية تضامناَ مع الشعب والحكومة الألبانية لتجاوز الآثار السلبية والتحديات الإنسانية المترتبة على هذا الزلزال المدمر.

هذا، وقد أعرب المسئولون الألبان عن تقديرهم للمساعدات المقدمة من الجانب المصري لدعم ألبانيا في هذا الظرف الصعب، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات التي تجمع البلديّن الصديقين.


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