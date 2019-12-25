  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وليد الطبطبائي

محكمة كويتية تبريء" الطبطبائي".. وتصدر هذا القرار

مكرم محمد أحمد عن خلافه مع ووزير الإعلام : هجص

الأهلي والزمالك

الإمارات تعلن استضافة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

البابا فرنسس

رسالة غير متوقعة من بابا الفاتيكان لقادة جنوب السودان

ترامب

استطلاع رأى ألمانى: ترامب الأكثر تهديدًا للسلام

كهربا

لأول مرة.. ظهور "كهربا" في تدريبات الأهلي

مرتضي منصور

إجراء جديد لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية

نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية

تشييع قايد صالح

شاهد.. تشييع جثمان قايد صالح بحضو رتبون

أسامة هيكل

لماذا لم يدخل "هيكل" مكتبه فى ماسبيرو حتى الآن؟

نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية

قضايا وحوادث

نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية
نجاة فنان شهير من محاولة اغتيال في عاصمة عربية
Advertisements

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

اليمن.. نجاة عقيد بالجيش من محاولة اغتيال

#

قوات حفتر: إصابة وزير داخلية "الوفاق" في محاولة اغتيال

#

العراق.. نجاة نجل متحدث باسم الصدر من محاولة اغتيال

#

شاهد.. فنان شهير يعثر على قبر والده بعد 38 عاما

بغداد

محاولة اغتيال

أوس فاضل

نجا الفنان الكوميدي أوس فاضل من محاولة اغتيال فاشلة وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكان الفنان العراقي قد تعرض لهجوم من قبل مجموعة مسلحة مجهولة.

ويعتبر الفنان أوس فاضل واحدًا من أبرز نجوم البرنامج الكوميدي ولاية بطيخ وعرف بانتقاده للفساد الحكومي وانفلات السلاح.

يذكر أن أفراد البرنامج ينشطون في ساحة التحرير منذ انطلاق الحراك في الأول من أكتوبر الماضي.

ويقوم أفراد البرنامج بتقديم مجموعة من الفيديوهات المؤيدة للحراك والتأكيد على سلمية التظاهرات.

يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه العراق منذ انطلاق التظاهرات الحاشدة في العاصمة بغداد حالات خطف واغتيال طالت عشرات الناشطين في ساحات الاعتصام.

كما أن محاولة اغتيال الفنان أوس فاضل، ليست هي الأولى من نوعها، وذلك ضمن سلسلة اغتيالات تطال الناشطين والداعمين للحراك الشعبي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» صادم.. انقلاب سفينة تحمل 600 جالون ديزل
» بالفيديو.. سيارة دون سائق تثير الرعب فى الرياض
» نعيمة الصغير.. نجت من الموت بسبب "الشاي" واعتزلت الغناء
» "بابا نويل" يتقمص دور "روبن هود" في أمريكا
» "دراسة": الهواتف الذكية تصيب بمرض السمنة
» مصر تسلم شحنة مساعدات دوائية إلى جمهورية ألبانيا
» ضرب وركلات داخل بنك في لبنان.. السبب صادم
» الإفتاء: احذروا من أهل الشر
» تحطم طائرة عسكرية غرب إيران
» منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من شواطئ دبي
» الإفتاء تحسم الجدل بشأن تشقير الحواجب للسيدات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:03 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك