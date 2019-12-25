إجراء جديد لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

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الأمن

اتحاد الكرة

عقوبات

مرتضى منصور

لجنة الكرة

بعد عدم الانصياع لقرارات اتحاد الكرة بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم وحضوره مباراة الزمالك والانتاج امس، تحرك اتحاد الكرة أمنيًا لمنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من حضور المباريات لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه بمنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 3 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وأرسل اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، خطابات لمساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن اللواء محمد منصور، واللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية للأمن، واللواء عادل جعفر مساعد الوزير للأمن الوطني، من أجل تنفيذ عقوبة الإيقاف ومنع مرتضى منصور من حضور المباريات.

وجاء نص الخطابات كالتالي: مرفق طية قرارات لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة والخاصة بمنع عدد من الشخصيات الرياضية من حضور المباريات الرسمية التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم فبرجاء مرعاة تنفيذها حفاظا على الانضباط بالملاعب المصرية





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