رسالة غير متوقعة من بابا الفاتيكان لقادة جنوب السودان

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عيد الميلاد

البابا فرنسس

قادة جنوب السودان

أرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وزعيمان دينيان آخران مناشدة غير مألوفة بمناسبة عيد الميلاد، اليوم الأربعاء، إلى قادة جنوب السودان لحثهم على الالتزام بتعهدهم بتشكيل حكومة وحدة انتقالية، على الأقل في مطلع العام المقبل.

وقال الزعماء الدينيون الثلاثة في الرسالة، وفق وكالة "سبوتنك" إنهم يصلون من أجل "تجديد الالتزام بمسار المصالحة والإخاء"، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

يذكر أنه في نوفمبر الماضي أرجأ رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار تشكيل حكومة وحدة لمدة مائة يوم بعد الموعد النهائي الذي كان محددا في 12 من نوفمبر الثاني، الذي كان بدوره تمديدا لموعد نهائي سابق في مايو، لكنهما اتفقا على تشكيل حكومة وحدة انتقالية إذا أخفقا في حل جميع خلافاتهما قبل نهاية فبراير المقبل.

وقال الزعماء الدينيون إنهم يريدون أن يظهروا للقادة السياسيين "تقاربنا الروحي مع سعيكم لتطبيق اتفاقات السلام سريعا".

وهذه الرسالة غير مألوفة في يوم عيد الميلاد حيث يدرج البابا عادة مناشداته من أجل السلام في الكلمة التي يلقيها أمام العالم.

وفي أبريل الماضي، قبل أسابيع من الموعد النهائي الأساسي لتشكيل حكومة، حضر الزعماء الدينيون كير ومشار وغيرهم من السياسيين إلى الفاتيكان لقضاء فترة خلوة روحية.

وفي لفتة مؤثرة في آخر أيام الخلوة،  بحسب وكالة "سبوتنك" ركع البابا فرنسيس عند أقدام الزعماء المتحاربين سابقا وحثهم على عدم العودة إلى حرب أهلية انتهت باتفاق سلام هش في 2018.


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