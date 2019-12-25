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"بابا نويل" يتقمص دور "روبن هود" في أمريكا

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المتهم أوليفر
المتهم أوليفر
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متابعات - أمينة عبد العال

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بابا تويل

روبن هود

الاف الدولارات

ألقت الشرطة الأمريكية القبض علي ديفيد أوليفر في متجر بمدينة" كولورادو سبرينجز" الأمريكية، بعد أن دلت التحريات علي أنه سارق بنك المدينة.

 وتعود بداية الواقعة إلي سرقة المشتبه به بنك المدينة مهددا العاملين في البنك بسلاح،  ثم قام  بإلقاء نقود علي المارة في الطريق وهو يقول" ميري كريسماس" مع هيئة تشبه "بابا نويل" خاصة بذقنه البيضاء الطويلة، ومتقمصا شخصية " روبن هود" الشخصية الرمزية التي كانت تسرق من الأغنياء لتعطي الفقراء، حسبما أشارت وسائل إعلام محلية.

وأفاد شهود عيان أن بعض المارة قاموا بإعادة بعض النقود إلي البنك بينما توجه هو إلي مقهى في انتظار وصول الشرطة للقبض عليه، حسبما نشرت صحف محلية.

جدير بالذكر أن آلاف الدولارات ما زالت مفقودة، وقامت الشرطة بنشر صورة له


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