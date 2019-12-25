الإمارات تعلن استضافة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

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أفادت وسائل إعلام إماراتية، بأن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم الأربعاء، أعلن أن مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين الغريمين الأهلي والزمالك، ستقام في العاصمة الإماراتية.

وكتب المجلس عبر حسابه في موقع "تويتر": "السوبر المصري في أبو ظبي فبراير المقبل" دون أن يعطي المزيد من التفاصيل.

وكشفت صحيفة الاتحاد الإماراتية، عبر موقعها على الإنترنت، عن أن استضافة هذه المباراة يأتي في إطار التعاون الرياضي بين الإمارات ومصر، مضيفة: "وقع مجلس أبو ظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية اتفاقية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبو ظبي خلال فبراير المقبل".

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