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مستقبل وطن: إنجازات الرئيس السيسي في المشروعات القومية طفرة غير مسبوقة

الحياة السياسية

المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن
المهندس عبدالحميد الهواري أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن
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متابعات - سارة أشرف

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مستقبل وطن

الرئيس السيسي

الانتاج الحيوانى

أكد المهندس عبد الحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بالجيزة، أن افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل بمحافظة الفيوم يعد إنجازا مصريا جديدا يتحقق على أرض الواقع، واستكمال لمسيرة النجاحات التي تمثل طفرة غير مسبوقة، وتعكس مدى إصرار وعزيمة الرئيس السيسي، على العبور بالبلاد نحو التنمية.

وأضاف "الهواري"، في بيان له، اليوم، أن المشروعات القومية التي نفذتها مصر على مدار الـ5 سنوات الماضية كان لها عظيم الأثر فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم دفع عجلة الإنتاج للأمام، لافتًا إلى أن تلك المشروعات ستوفر الكثير من فرص العمل للشباب.

وأشار، إلي أن المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية خير شاهد على نجاح الرئيس السيسى فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية فى مختلف المجالات والتي أصبحت ايضًا عنوانًا وهدفًا للنهوض بمستوى معيشة المواطن.


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