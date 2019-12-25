استطلاع رأى ألمانى: ترامب الأكثر تهديدًا للسلام

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استطلاع رأي

مواطنون ألمان

اعتبر مواطنون ألمان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمثل تهديدًا للسلام أكبر من تهديد زعيمي كوريا الشمالية كيم جونج أون، وإيران، آية الله علي خامنئي.

وكشف استطلاع للرأي العام أجرته شركة الدراسات الأمريكية "YouGov "، بطلب من وكالة الأنباء الألمانية DPA ، عن أن 41% من الألمان يعتبرون ترامب أكثر الزعماء خطورة من بين قادة 5 دول وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران.

أضاف الاستطلاع أن 17% من الألمان، اعتبروا كيم جونج أون، يمثل التهديد الرئيسي، ووصف 8% منهم، خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الوصف، بينما اختار 7% من الذين تم استطلاع آرائهم، الزعيم الصيني شي جين بينغ بمثابة التهديد الأكبر للسلام.

يذكر أن استطلاع رأي جرى العام الماضي، اعتبر 48% من المستطلعين فيه الرئيس ترامب بمثابة التهديد الرئيسي، وكيم جونج أون – 21% وبوتين – 15%.


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