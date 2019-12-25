مكرم محمد أحمد عن خلافه مع ووزير الإعلام : هجص

25 ديسمبر 2019 - 02:41 م





رد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي ما تردد مؤخر بشأن وجود خلافات بينه وبين وزير الإعلام الجديد الكاتب الصحفي أسامة هيكل، قائلا :" هجص".



وأضاف "أحمد" خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "مبروك لوزير الإعلام، وهو شخص ليس غريبا عليا، وسنعمل على دعمه"، مؤكدا أن بينه وبين وزير الإعلام أسامة هيكل تفاهم كبير".



وعلق مكرم محمد أحمد، على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه أنه غاضب من تعيين وزير إعلام، قائلا: "أغضب من إيه، ده حق السلطة التنفيذية يكون لها وزير إعلام، ولو غضبت أكون ليس رجل دولة، مشيرا إلى أنه رحب بتعين وزير الإعلام، حيث أنه اتصل به وهنأه بالمنصب الجديد".

