محكمة كويتية تبريء" الطبطبائي".. وتصدر هذا القرار

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وليد الطبطبائي
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محكمة الاستئناف

تبرئة

الطبطبائي

مواقعة زوجته

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء قرارا في قضية النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي.

وأيدت المحكمة الحكم الخاص بإثبات رجعة " الطبطبائي" لزوجته واستمرار الحياة الزوجية بينهما .

من جانبه علق الطبطبائي على قرار المحكمة بالقول: الحمدلله على فضله، فقد صدر اليوم حكما نهائيا في قضية زوجتي، وإثبات الرجعة وصحة الزوجية وأنها قائمة ومستمرة.

وأكد أن الحكم يقطع الألسنة التي أرادت التصيد بالماء العكر، والطعن بالأعراض، واستغلال الأحكام الأولية التي صدرت وأنا بالسجن، ثم في غيابي بالخارج.

وأوضح الطبطبائي أنني واثق بإذن الله من أن محكمة التمييز الموقرة ستأخذ بالاعتبار الحكم الصادر اليوم، وستقوم بإصدار حكم نهائي بالبراءة وإغلاق ملف الاتهامات الملفقة .

يذكر أن قضية الطبطبائي قد أثارت الجدل بعد صدور حكم سابق بتهمة مواقعة طليقته لمدة عام.


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