تحرك جديد في السعودية ضد قطر

25 ديسمبر 2019 - 05:32 م

أعلنت محكمة سعودية اليوم الأربعاء، عن موعد النظر في دعوى مقامة ضد شركة مملوكة لشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية.

وحددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في السعودية، يوم الثاني عشر من فبراير المقبل، موعدا للنظر في الدعوى.

وتتعلق الدعوى المقامة ضد شركة "الأولى الرائدة للتجارة"، المملوكة لشبكة قنوات "بي إن سبورت" بممارسات احتكارية، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وجاء القرار نظرا لتغيب المتهمين بشأن الدعوى، ولعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهمين في مكان إقامتهم الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى؛ وذلك يوم الأربعاء 12 فبراير الساعة العاشرة صباحاً.

وفي 20 أغسطس 2018، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية أصدرت، قرارا بإلغاء ترخيص شركة مجموعة "بي إن سبورت - الشرق الأوسط وشمال افريقيا" الممنوح لها في المملكة نهائيا، مع إلزامها بغرامة مالية قدرها 2.66 مليون دولار.

كما ألزمت الهيئة السعودية "بي إن سبورت"، برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة للمخالفات المحررة ضدها.

وجاء هذا بسبب تلقيها عدة شكاوى من مواطنين ومشتركين، ضد المجموعة لإخلالها بقواعد المنافسة في السعودية، بحسب الهيئة.