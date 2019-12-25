شاهد.. اشتباكات عنيفة بين الأمن السعودي وإرهابيين

25 ديسمبر 2019 - 05:40 م

نشرت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، فيديو صوره أحد المواطنين للحظة اشتباك قوات الأمن مع عناصر إرهابية، وتبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن اشتباكات وقعت بين قوات الأمن ومطلوبين إرهابيين في مدينة الدمام شرقي المملكة العربية السعودية، أسفر عن مقتل اثنين من الإرهابيين.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره من نافذة إحدى البنايات القريبة من مكان الواقعة في حي العنود، طلقات نارية متفرقة، كما ظهرت عدد من سيارات الأمن السعودي.

ويمكن سماع شخص يسأل مصور الفيديو يسأل: "خلصوا؟ (هل انتهوا؟)"، فيرد الأخير عليه بالقول: "نعم أعتقد ذلك".