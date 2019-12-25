منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من أحد شواطئ دبي

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دبي

فنانة

جدل

إباحية

مني فاروق

أثارت الفنانة منى فاروق، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جديد لها عبر موقع "إنستجرام"، من على أحد شواطئ دبي ليلًا.

وظهرت منى فاروق- التي ذيع صيتها على خلفية الفيديوهات الإباحية- في الفيديو وهي على أحد شواطئ دبي، ونزلت البحر مرتدية بنطلون جينز، وبلوزة مخرمة تظهر "حمالة صدرها"، الأمر الذي عرضها لانتقادت لاذعة من متابعيها.

وعلقت منى فاروق في الفيديو قائلة: "نزلت البحر برجلي في المياه المالحة عشان أخف من مرضى".

وأضافت : "بحب كل الناس وكل عام وكل جمهوري الحبيب سعيد وبخير دائما ويا رب تكون السنة 2020 سعيدة عليكم".


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