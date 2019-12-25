» قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي

قالت صحفية إيطالية اليوم إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، سينتقل بصفة رسمية لنادي ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد انتهى عقده مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ويحق له حرية التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة لا ريبابلايكا الإيطالية أن إبراهيموفيتش سينتقل لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، وبعقد يمتد لمدة ستة أشهر، مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي.

ويعيش نادي ميلان أسوأ فتراته، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، وسجل مهاجموه 16 هدفاً فقط ، وهو من أضعف خطوط الهجوم في الدوري هذا الموسم.