  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:25 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

«إلغاء مجانية التعليم» تعود من بوابة البرلمان

أرشيفية

بعد تحذير الأمم المتحدة.. «الجراد» يهدد مصر

منى فاروق

منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من أحد شواطئ دبي

تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يعلن شراء نادٍ رياضي جديد

جانب من الفيديو

فيديو صادم.. قناص القطط يهز دولة عربية

بخارى

ضجة في إسرائيل بسبب يهود بلد الإمام البخاري

مرتضى منصور

وزير الرياضة السابق يسخر من مرتضى منصور

حوت نافق بشاطئ مطروح

بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

المستشار هشام جنينة

حرمان «هشام جنينة» من مستحقات نهاية الخدمة

السيسي

«السيسي»: من يحكم مصر لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع

قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي

الرياضة

ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مصر وإيطاليا تبحثان التطورات المتسارعة في ليبيا

#

دورتموند يقلب الطاولة على انتر في أبطال أوروبا

#

الإنتر يواصل ملاحقته لليوفنتوس بعد الفوز على ساسولو

#

فيورنتينا يدرس التعاقد مع «إبراهيموفيتش»

الكويت

أخبار الكويت

ضباط

سجن طالب

قالت صحفية إيطالية اليوم إن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي السابق، سينتقل بصفة رسمية لنادي ميلان.

وكان إبراهيموفيتش قد انتهى عقده مع نادي لوس أنجلوس الأمريكي، ويحق له حرية التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة لا ريبابلايكا الإيطالية أن إبراهيموفيتش سينتقل لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير، وبعقد يمتد لمدة ستة أشهر، مع وجود خيار للتجديد لعام إضافي.

ويعيش نادي ميلان أسوأ فتراته، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، وسجل مهاجموه 16 هدفاً فقط ، وهو من أضعف خطوط الهجوم في الدوري هذا الموسم.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء
» الزراعة تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن عادل إمام
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا
» اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها
» إخلاء سبيل المتهمين بتعذيب "كلب المطرية" بكفالة مالية
» يهودي يقتحم احتفال المسيحيين بسكين في القدس
» اشتباه في إصابة 4 طلاب بالالتهاب السحائي بالمنوفية
» «كارتيرون» يجتمع بمعاونيه وأزمة جديدة بالزمالك
» قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي
» سجن ثلاثة ضباط في الكويت بسبب جريمة شنيعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك