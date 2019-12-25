» «كارتيرون» يجتمع بمعاونيه وأزمة جديدة بالزمالك

25 ديسمبر 2019 - 09:17 م

واجه فيرق نادي الزمالك أزمة جديدة خلال مرانهم اليوم داخل ملعب أحد الأندية في زامبيا، حيث من المقرر أن يواجه الزمالك زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وهطلت أمطار غزيرة مع حدوث رعد على الملعب الذي أدى عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أول مران له بالملعب الفرعي لاستاد ليفى مواناواسا بزامبيا.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد للمباراة القادمة مع الفريق الزامبي.