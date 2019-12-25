  • الأربعاء 25 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

«إلغاء مجانية التعليم» تعود من بوابة البرلمان

أرشيفية

بعد تحذير الأمم المتحدة.. «الجراد» يهدد مصر

منى فاروق

منى فاروق تثير الجدل بفيديو جديد من أحد شواطئ دبي

تركي آل شيخ

تركي آل شيخ يعلن شراء نادٍ رياضي جديد

جانب من الفيديو

فيديو صادم.. قناص القطط يهز دولة عربية

بخارى

ضجة في إسرائيل بسبب يهود بلد الإمام البخاري

مرتضى منصور

وزير الرياضة السابق يسخر من مرتضى منصور

حوت نافق بشاطئ مطروح

بالصور.. البيئة توضح حقيقة وفاة «الحوت الأزرق»

المستشار هشام جنينة

حرمان «هشام جنينة» من مستحقات نهاية الخدمة

السيسي

«السيسي»: من يحكم مصر لا يحكم الإقليم.. عيشوا الواقع

«كارتيرون» يجتمع بمعاونيه وأزمة جديدة بالزمالك

الرياضة

الزمالك
الزمالك
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لجنة فنية جديدة لقطاع الكرة بالزمالك

أزمة

الزمالك

زامبيا

كارتيرون

واجه فيرق نادي الزمالك أزمة جديدة خلال مرانهم اليوم داخل ملعب أحد الأندية في زامبيا، حيث من المقرر أن يواجه الزمالك زيسكو الزامبي في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقي والمقررة إقامتها السبت المقبل.

وهطلت أمطار غزيرة مع حدوث رعد على الملعب الذي أدى عليه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أول مران له بالملعب الفرعي لاستاد ليفى مواناواسا بزامبيا.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، جلسة سربعة مع معاونيه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز وعمرو عبد السلام قبل بداية المران للحديث عن برنامج الإعداد للمباراة  القادمة مع الفريق الزامبي.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعار الدولار اليوم الأربعاء
» الزراعة تعلن بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار اللحوم
» تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن عادل إمام
» أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا كبيرًا
» اكتشاف مفاجأة في مجوهرات زوجة «البشير» عند مصادرتها
» إخلاء سبيل المتهمين بتعذيب "كلب المطرية" بكفالة مالية
» يهودي يقتحم احتفال المسيحيين بسكين في القدس
» اشتباه في إصابة 4 طلاب بالالتهاب السحائي بالمنوفية
» «كارتيرون» يجتمع بمعاونيه وأزمة جديدة بالزمالك
» قريبًا.. إبراهيموفيتش في ميلان الإيطالي
» سجن ثلاثة ضباط في الكويت بسبب جريمة شنيعة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:27 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:45

  • مغرب

    17:03

  • عشاء

    18:33

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك