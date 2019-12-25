«إلغاء مجانية التعليم» تعود من بوابة البرلمان

25 ديسمبر 2019 - 09:43 م

جدد عصام الصافي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحديث مؤخرًا عن إلغاء مجانية التعليم، وذلك بعد مطالبته بإعادة النظر في هذه القضية، ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة، حول أسباب تكرار الحديث عنها رغم أنها قوبلت بالرفض سابقًا.

ودعا عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى ضرورة مراجعة المنظومة التعليمية، وتوفير الموارد لتطويرها، مضيفًا: «لا بد أن نعترف من وجود مشكلة في التعليم».

وأضاف «الصافي»، خلال أحد اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان، قائلًا: «لا يوجد تعليم مجاني، وما دمر التعليم في مصر ما يسمى بمجانية التعليم، ولا بد من إعادة النظر لهذه القضية»، لافتًا إلى وجود عجز صارخ في المعلمين في المدارس.

وأكد ضرورة تغيير الفكر القديم في التعامل مع الطلاب داخل المدارس، قائلًا: «إيه المشكلة إن الطالب يكنس وينضف مكانه، يجب تغيير الفكر القديم».

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يطالب فيه أحد النواب بإلغاء مجانية التعليم، فسبق ونادى بها كثيرون تحت قبة البرلمان، غير أنها دائمًا ما تقابل بالرفض، على اعتبار أنها حق منصوص عليه دستوريًا لكافة المواطنين وفقًا للدستور والقانون.

الدكتور كمال مغيث، الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، قال إن هذه المطالب تنم عن عدم الوعي والمسؤولية، مضيفًا أن النواب من المفترض أن يتحركوا للحفاظ على هذه الحق وليس إلغاءه.

وتساءل: «هل درسوا هذه المقترحات أو المطالب قبل أن ينادوا بها؟، وهل يدركون خطورة ما يدعون إليه؟، ولماذا يكررون الأمر كل فترة رغم أنه رفض أكثر من مرة؟»، متابعًا: «لا أدري لماذا إثارة مثل هذه الموضوعات الخطيرة».

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أكد «مغيث»، أن مجانية التعليم كل لكل المصريين، ولا يستطيع أحد أن يلغيه كائنًا من كان، معتبرًا أن هذه المطالب تثير غضب المواطنين كما تعد استعداءً له، من النواب الذين يفترض أنهم يدافعون عنه، على حد قوله.

والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، لفت إلى أن النواب دائمًا ما يسعون إلى إلغاء ما يخدم المواطنين، داعيًا إياهم بالبحث عما يخفف الأعباء عن المواطنين وليس ما يسبب لهم ضغوط.

أما، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبير التربوي، قالت وصفت الحديث عن إلغاء مجانية التعليم أو مجرد التفكير فيه بالـ«تهريج»، مشيرة إلى أنها لا تجد أسباب واضحة لمثل هذه الدعاوى الغير مدروسة.

وأضافت «عبد الرؤوف»، لـ«المصريون»، أن مجانية التعليم حق مكتسب لكل الأطفال، منوهة بأن الدستور المصري ومنظمة اليونسكو أقرت بهذا الحق، إضافة إلى أن كافة القوانين تؤكد هذا المبدأ وبالتالي كيف يطالب به أحد النواب.

الخبير التربوي، لفت إلى أن ألمانيا وأمريكا وغيرها من الدول تقر هذا الحق ولا تمسه من قريب أو بعيد، متسائلة: «كيف نطالب نح بهذا الأمر؟، وما الفوائد التي ستعود حال تنفيذه؟».

وأنهت حديثها قائلة: «المجتمع يعاني من مشكلات ومن الأفضل البحث عن حلول له، أما الحديث عن إلغاء مجانية التعليم فيعني خلق جيل جاهل وزيادة نسبة الأمية في المجتمع، وأعتقد أن ذلك لا يمكن أن يقبله عاقل».

وكانت النائبة أنيسة حسونة، اقترحت سابقًا إلغاء مجانية التعليم بعد الطفل الثاني، حيث قالت إنه ينبغي إعادة النظر في الحملات الداعية إلى تنظيم الأسرة من أجل توعية الناس، مشيرة إلى ضرورة أن تقوم الأجهزة المعنية بأدوارها في هذا الشأن.

وأضافت في تصريحات متلفزة، أنه ينبغي أن تعتمد هذه الحملات الدعائية على المنطق في مخاطبة الناس، متابعة: «لازم يبقى فيه منطق، أقوله مثلا خلّف على كيفك، بس بعد الطفل الثاني مفيش تعليم مجاني، ولا علاج مجاني».

وأشارت إلى أهمية تكثيف الخطاب الإعلامي للمسؤولين في الجهات المعنية، بالتوازي مع دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعض الشخصيات العامة، مستطردة أن هناك أجهزة في الدولة معنية بمشكلة الزيادة السكانية.