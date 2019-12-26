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الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي

"مصر تدرك جيداً أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية"

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"مصر تدرك جيداً أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية"

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الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
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المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن بعض الدول لم تعد تعترف بالدور المصري كما كان من قبل، إلا أنه الآن لا أحد يستطيع إغفال هذا الدور.
وأضاف "الفقي" ، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن مصر تدرك جيدًا أن هناك من يحاول إبعادها عن القضية الليبية، مشيرًا إلى أن فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وجماعة الإخوان، هما أكبر المخاطر التي تُهدد القضية الليبية.
وأوضح رئيس مكتبة الإسكندرية المفكر السياسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يميل للأصوات الزاعقة، ولكن له نهجه الهادئ في معالجة القضايا المختلفة، مؤكدًا أن مصر عسكريًا وسياسيًا لا تقف مغمضة العينين منغلقة العقل وتدرك جيدًا ما يدور حولها.

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