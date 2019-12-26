» هجوم شديد على فنانة شهيرة بعد صورة ابنتها المثيرة للجدل

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هبة مجدى

تعرضت الفنانة هبة مجدي لهجوم شديد وذلك بعد ظهور ابنتها دهب في إحدى الاحتفاليات الخاصة برأس السنة.

ونشرت "هبة" صورة ابنتها "دهب" رفقة "بابا نويل" لكنها قامت بإخفاء وجهها بصورة تعبيرية حتى لا يراها الناس.

وهاجمت تعليقات كثيرة الفنانة هبة مجدي ، حيث قال أحد الأشخاص: ست هبة أنا أحترم خصوصيتكم جدًا وآسف إني أتدخل بس شنو السر اللي يخلي هبة دايما تغطي وجه ابنتها .. كل الناس تحب الأطفال وكلنا نعرف الأطفال أحباب الله .. نحب نشوف صورة دهب دايما بصورة حضرتك أنتي و زوجك.

وقالت أخرى: أنا مش قصدي أكون رخمة بس بجد الناس اللي بتحط إيموجي على وش ولادها دا ايه؟

وأضافت: لو خايفة تتحسد خلاص متصوريهاش أصلا من الأول .. بس أصور ليه ابني ولا بنتي وأحط إيموجي على وشها؟

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