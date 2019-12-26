» سر صادم وراء امتناع ملكة بريطانيا عن زيارة زوجها بالمستشفى

أحمد عادل شعبان
كشفت الخبيرة في التقاليد الملكية "فيكتوريا آربيتر" أسرار امتناع الأسرة المالكة بأسرها - وعلى رأسها ملكة بريطانيا - عن زيارة الأمير فيليب في المستشفى رغم مكوثه هناك منذ 4 أيام.
وقالت في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" : هذه الزيارات تضر أكثر مما تنفع .. لأن التشديدات الأمنية ستزعج المرضى الآخرين بالمستشفى .
وأضافت: بشكل عام لا يزور أفراد العائلة المالكة بعضهم البعض في المستشفى إلا في حالات خاصة .. وهذا مبني على تفكير منطقي وليس من قبيل قلة الذوق أو انعدام الإحساس.
وتابعت: حين يتعلق الأمر ببعض المشاكل الطبية فإن الأسرة المالكة تفضل التمتع ببعض الخصوصية كما أن امتناع الملكة إليزابيث عن زيارة زوجها يرجع إلى رغبته حيث يمقت أي نوع من الضجيج.
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