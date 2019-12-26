هجوم ناري من شوبير على مرتضى منصور

26 ديسمبر 2019 - 07:44 ص

شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما شرسا على مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك - بعد حضوره مباراة فريقه مع الإنتاج الحربي رغم منعه من الحضور .



وقال شوبير عبر قناة "أون سبورت" : لجنة الانضباط وقعت عقوبات على عدد من الأشخاص وكلهم امتثلوا للقرار ماعدا مرتضى منصور الذي حضر مباراة فريقه متذرعا بالحصانة.



وأضاف: إذا أصبح مدير الكرة بإحدى الفرق عضوا بمجلس الشعب وصدر قرارًا بمنعه فهل يجوز أن يحضر ويصيح "أنا عضو مجلس نواب" .. هناك منظومة رياضية لها لوائح ويجب الالتزام بها.



وأشار شوبير أن تلك اللوائح تنص على خصم نقاط من الفريق أو هبوطه للدرجة الأدنى ، مطالبا المسئولين في اتحاد الكرة باتخاذ قرار حاسم.



