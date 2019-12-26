» مصرع وإصابة 17 جنديا في هجوم مسلح بأفغانستان

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هجوم في أفغانستان
هجوم في أفغانستان
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وكالات - الدويني فولي

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هجوم مسلح

مقتل

جنود

أفادت وسائل إعلام أفغانية، بأنه لقى عشرة جنود على الأقل، حتفهم فيما أصيب سبعة آخرون إثر هجوم شنه مسلحو حركة "طالبان" على قاعدة في إقليم "بلخ" شمالي البلاد.
وحسب قناة "طلوع" الأفغانية، تسبب الهجوم في تدمير دبابة تابعة للجيش، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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