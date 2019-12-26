  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب وبايدن

مفاجأة جديدة تقلب موازين إجراءات عزل "ترامب"

نوسيلة إسماعيل

"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: الرئيس لا يميل للأصوات المرتفعة

آري بن ومارثا لويز

تفاصيل صادمة.. انتحار صهر ملك النرويج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وليستر سيتى

مرتضي منصور

إعلامية لمرتضى منصور: "أنا بحبك.. بس دا هبل "

الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يصل مصر فى زيارة قصيرة

الرئيس السيسي

السيسي عن سد النهضة: مش عايز أفاجئكم ولا أخوفكم

تشييع قايد صالح

بالفيديو.. طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

الفقي: الرئيس لا يميل للأصوات المرتفعة

الحياة السياسية

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي
الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أبو مازن: إسرائيل لا تريد أن تجري الانتخابات في القدس

#

وكيل النواب: مشروعات الرئيس فى بورسعيد لا تقل عن السد العالي

#

الرئيس اللبناني للمتظاهرين: أنا لا أهرب.. وفهمت صرخاتكم

#

توفيق عكاشة: لا توجد أسطورة في العالم مثل هذا الزعيم

السيسي

سد النهضة

شريف عامر

ام بى سى مصر

الفقي

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مفاوضات سد النهضة بالنسبة لمصر هي قضية حياة أو موت، قائلا: "الحديث عن أن القاهرة تنازلت عن جزء من حصتها في مياه نهر النيل في المفاوضات، أمر غير دقيق على الإطلاق".

 وأضاف "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم تكن تهتم بدورها الإقليمي، بسبب تغير تركيبة الدول العربية.

 وتابع:"الدور الإقليمي لمصر في عهد السيسي في أمان تام لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يميل للأصوات المرتفعة، ويتبع نهجا هادئا في معالجة القضايا السياسية المختلفة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأشعة تثبت إصابة حازم إمام بهذا الأمر
» بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019
» الأزهر يوضح أحكام الكسوف
» مصرع وإصابة 17 جنديا في هجوم مسلح بأفغانستان
» خالد سليم وزوجته يحتفلان بالكريسماس بـ"البيجامة"
» شيما الحاج تحذف فيديو لها من "إنستجرام" وتثير جدلا
» شاهد.. لقطات حية من صلاة الكسوف ولحظة شروق الشمس
» أزمة غير متوقعة لبعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو
» «مدبولى» يرأس أول اجتماع حكومى بعد التعديل الوزاري
» سقوط بقرة على مدرسة للبنات بالسعودية
» بعد خطوبتها لـ ابن خالد صالح..هنادي مهنا تتصدر تريند جوجل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك