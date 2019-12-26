  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب وبايدن

مفاجأة جديدة تقلب موازين إجراءات عزل "ترامب"

نوسيلة إسماعيل

"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: الرئيس لا يميل للأصوات المرتفعة

آري بن ومارثا لويز

تفاصيل صادمة.. انتحار صهر ملك النرويج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وليستر سيتى

مرتضي منصور

إعلامية لمرتضى منصور: "أنا بحبك.. بس دا هبل "

الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يصل مصر فى زيارة قصيرة

الرئيس السيسي

السيسي عن سد النهضة: مش عايز أفاجئكم ولا أخوفكم

تشييع قايد صالح

بالفيديو.. طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

بالصور..

بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019

الحياة السياسية

ايناس عبد الدايم
ايناس عبد الدايم
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مصرع 25 شخصًا فى انقلاب حافلة بنهر بـ إندونيسيا

#

أسعار الذهب تستقر وعيار 21 يسجل 663 جنيهًا

#

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

#

ذوبان الأنهار الجليدية يصل مستويات قياسية في سويسرا

الثقافة

إنجازات

عبد الدايم

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن المجتمع المصرى خلال عام 2019 شهد حراكاً فكرياً وفنياً نتج عن الأنشطة التى أقامتها الوزارة لمختلف قطاعاتها وهيئاتها وارتكزت إلى خطط عمل الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإلى الرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذى يتضمن مساراً خاصاً ببناء الإنسان واعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة .

 وأضافت أن البرامج المتنوعة التى تم تقديمها امتدت إلى مختلف المحافظات وسعت إلى نشر المعرفة والتنوير لحماية المجتمع من أخطار التطرف والتعصب كما نجحت فى اجتذاب مختلف الشرائح الاجتماعية والعمرية خاصة الشباب وأتاحت الفرصة للكثيرين منهم للتعبير عن أنفسهم وإعلان عن طاقاتهم الواعدة التى تسعى لرفعة وازدهار الوطن ، كما برزت ريادة مصر الحضارية إقليمياً وعالمياً حيث أثبتت الدبلوماسية الثقافية قدرة القوى الناعمة على مد جسور التواصل بين الشعوب وإجراء حوار فكرى وفنى مع مختلف الأمم.

 وتابعت أنه انطلاقاً من الحرص على رصد الوقائع والسعى للتطوير وإثراء الساحة الإبداعية نستعرض الإنجازات التى تمت خلال العام وارتكزت إلى إستراتيجية عامة تشمل 7 محاور رئيسية هي تطوير أساليب عمل المؤسسات الثقافية وتفعيل دورها تجاه المواطن ، دعم القيم الإيجابية في المجتمع ، تحقيق العدالة الثقافية ، تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين ، تأكيد الريادة المصرية أمام دول العالم من خلال القوى الناعمة ، مساندة الصناعات الثقافية وحماية التراث الثقافي .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأشعة تثبت إصابة حازم إمام بهذا الأمر
» بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019
» الأزهر يوضح أحكام الكسوف
» مصرع وإصابة 17 جنديا في هجوم مسلح بأفغانستان
» خالد سليم وزوجته يحتفلان بالكريسماس بـ"البيجامة"
» شيما الحاج تحذف فيديو لها من "إنستجرام" وتثير جدلا
» شاهد.. لقطات حية من صلاة الكسوف ولحظة شروق الشمس
» أزمة غير متوقعة لبعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو
» «مدبولى» يرأس أول اجتماع حكومى بعد التعديل الوزاري
» سقوط بقرة على مدرسة للبنات بالسعودية
» بعد خطوبتها لـ ابن خالد صالح..هنادي مهنا تتصدر تريند جوجل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك