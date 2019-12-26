"شيلونجو" يرحل عن صفوف "الدراويش"

26 ديسمبر 2019 - 11:17 ص

قرر أدهم السلحدار المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، الاستغناء عن خدمات النامبيبى شيلونجو مهاجم الفريق، نهاية الموسم بعد تراجع مستواه الفنى والبدنى، رغم الانطلاقة المميزة التى قدمها إبان وجوده معاراً من صفوف سموحة السكندرى.

وظهر شيلونجو بمستوى متواضع مع الدراويش هذا الموسم وسجل هدفاً واحداً خلال 6 مباريات شارك فيها ببطولة، فيما سجل هدفين بالبطولة العربية.

وتبحث لجنة التعاقدات بالنادى عن مهاجم مميز فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يستطيع الانسجام مع الدراويش قبل إقرار رحيل شيلونجو بشكل نهائى فى نهاية الموسم.