"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

26 ديسمبر 2019 - 11:32 ص

سلمت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، سلاحها للأجهزة الأمنية عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تطلق النار في قراءة فاتحة ابنتها، حيث أخطرتها الأجهزة الأمنية بإلغاء التصريح الخاص من السلاح".



وقالت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "بعتذر للمرة العاشرة وأؤكد أن فرحتي ببنتي كانت أكبر من شعوري بالمسئولية".



وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر دولة قانون ويطبق على الجميع، متابعة: "عارف أنه كان تصرف غير لائق مني والاعتذار من شيم الرجال ومش هيقلل مني هزداد قوة".



وأثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر يظهر نائبة في البرلمان تطلق النيران من شرفة منزلها، جدلا كبيرا بين الشعب المصري".

