  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:43 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ترامب وبايدن

مفاجأة جديدة تقلب موازين إجراءات عزل "ترامب"

نوسيلة إسماعيل

"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

الدكتور و المفكر السياسي مصطفي الفقي

الفقي: الرئيس لا يميل للأصوات المرتفعة

آري بن ومارثا لويز

تفاصيل صادمة.. انتحار صهر ملك النرويج

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة ليفربول وليستر سيتى

مرتضي منصور

إعلامية لمرتضى منصور: "أنا بحبك.. بس دا هبل "

الرئيس السيسي

خبر سار من الرئيس

تركي آل شيخ

"آل الشيخ" يصل مصر فى زيارة قصيرة

الرئيس السيسي

السيسي عن سد النهضة: مش عايز أفاجئكم ولا أخوفكم

تشييع قايد صالح

بالفيديو.. طرد السفير الفرنسي من جنازة قايد صالح

"تصرف غير لائق مني"..إلغاء ترخيص نائبة إطلاق النار

الحياة السياسية

نوسيلة إسماعيل
نوسيلة إسماعيل
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"موسى" على واقعة إطلاق نائبة النار

#

غضب وتصرف غير لائق لـ"رونالدو" بالسعودية

#

شاهد.. نائبة بالبرلمان تطلق النار من سلاح خرطوش

#

زوج أنغام يثير غضب السعوديين بتصرف غير لائق

البرلمان

السلاح

صدى البلد

نائبة

أحمد موسى

سلمت النائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، سلاحها للأجهزة الأمنية عقب تداول مقطع فيديو لها وهي تطلق النار في قراءة فاتحة ابنتها، حيث أخطرتها الأجهزة الأمنية بإلغاء التصريح الخاص من السلاح".

وقالت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "بعتذر للمرة العاشرة وأؤكد أن فرحتي ببنتي كانت أكبر من شعوري بالمسئولية".

وأضافت عضو مجلس النواب أن مصر دولة قانون ويطبق على الجميع، متابعة: "عارف أنه كان تصرف غير لائق مني والاعتذار من شيم الرجال ومش هيقلل مني هزداد قوة".

وأثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل في مصر يظهر نائبة في البرلمان تطلق النيران من شرفة منزلها، جدلا كبيرا بين الشعب المصري".

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الأشعة تثبت إصابة حازم إمام بهذا الأمر
» بـ 7 محاور.. أبرز إنجازات الثقافة في 2019
» الأزهر يوضح أحكام الكسوف
» مصرع وإصابة 17 جنديا في هجوم مسلح بأفغانستان
» خالد سليم وزوجته يحتفلان بالكريسماس بـ"البيجامة"
» شيما الحاج تحذف فيديو لها من "إنستجرام" وتثير جدلا
» شاهد.. لقطات حية من صلاة الكسوف ولحظة شروق الشمس
» أزمة غير متوقعة لبعثة الزمالك قبل مواجهة زيسكو
» «مدبولى» يرأس أول اجتماع حكومى بعد التعديل الوزاري
» سقوط بقرة على مدرسة للبنات بالسعودية
» بعد خطوبتها لـ ابن خالد صالح..هنادي مهنا تتصدر تريند جوجل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك