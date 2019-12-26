إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

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هيثم زكي
هيثم زكي
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محمد الغيطي

عفاف شعيب

هيثم زكي

فجر الإعلامي محمد الغيطي، مفاجآت مدوية عن الفنان هيثم أحمد زكي، حيث كشف السر وراء اختفاء الفنان الراحل بعد ثورة 25 يناير عن الإعلام والصحافة، موضحًا أنه اضطر إلي الاختفاء بسبب سرقة سلاح والده وارتكاب عدة جرائم به.
وأوضح محمد الغيطى، خلال برنامجه "كلام مع الغيطي" الذى يعرض على شاشة "الحدث اليوم"، أن "السر وراء اختفاء هيثم أحمد زكى فى هذه الفترة، وكما روت لى الفنانة عفاف شعيب، هو اتهامه فى بعض الجرائم بسبب سرقة سلاح والده أحمد زكى، والذى قام بتجديد رخصته باسمه، وذلك خلال فترة حالة عدم الانضباط التي شهدتها مصر عام 2011"
وأضاف: "الذى قام بسرقة السلاح منذ وفاة والده ارتكب به عدة جرائم قتل، وكان المتهم فيها هيثم أحمد زكى، وهو ما دفعه للاختفاء فى هذه الفترة، وذهب إلى الفنانة عفاف شعيب وقال لها إنه سيختفى هذه الفترة لحين إظهار الحقيقة، لكن بعد فترة قصيرة تم إلقاء القبض على المجرم الحقيقى واعترف بسرقته وجرائمه، وأصبح هيثم أحمد زكى بريئا من أى تهمة".
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضى، أثر هبوط حاد في الدورة الدموية،وحسد فس شقته بمنطقة 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن أصدقاءه من الوسط الفني، قد شيدوا مسجدا باسمه كصدقة جارية على روحه.

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