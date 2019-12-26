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فيفى عبده تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون: "احترمي عمرك"

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فيفي عبده
فيفي عبده
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فيفي عبده

فستان

صدمت الفنانة فيفي عبده، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، بنشرها صورة جديدة لها، ظهرت فيها بإطلالة جرئية، حصدت إعجاب الكثيرين، لكنها تعرضت أيضًا لبعض الانتقادات.

وارتدت الفنانة فيفى عبده، في الصور، بفستان أسود اللون يبرز جمالها من خامة "القطيفة"، ومكشوف الصدر وقصير إلي الركبة، واعتمدت على المكياج ثقيل وتركت شعرها منسدل بحرية 

وعلقت فيفي عبده على الصورة قائلة: "صباح الفل"، وحصدت الصورة أكثر من 4 آلاف إعجاب، في أقل من ساعة .

وتفاعل متابعوها مع الصورة، وجاءت التعليقات كالآتي: "الأسود عليكي تحفة"، "وووف"،"احترمي عمرك".


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صباح الفل ??????????

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