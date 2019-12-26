137 مليار جنيه قيمة المنازعات الضريبية

26 ديسمبر 2019 - 12:33 م

كشف الكاتب الصحفي حمدي رزق، عن أن قيمة الضرائب المستحقة في المنازعات الضريبية بلغت 137 مليار جنيه؛ تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها، وجارٍ العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، بحسب بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط.

وأوضح رزق، في مقاله بـ"المصري اليوم"، أن ما يبشر به وزير المالية، بإعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، وإحالته إلى مجلس الوزراء، لإقراره من مجلس النواب قريبًا، جيد ومعتبر، فلم يعد متخيلا حجم المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين؛ بعد أن باتت جبالا.

وأضاف "رزق"، أن بيان الوزير بشأن المنازعات الضريبية فاضح لحجم القضية، ولإلحاح الحاجة إلى قانون لتسوية المنازعات الضريبية، لافتا إلى أنها بلغت 163 ألف ملف في لجان الطعن الضريبى، تم إنهاء 126 ألفًا منها حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، مشيرا إلى أن تضخم هذا الملف جدير بنفرة مجلس الوزراء والبرلمان إلى إنهائه.