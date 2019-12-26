» ضحية جديدة للأمطار في كفر الشيخ

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الكهرباء

الشرطة

الامطار

كفر الشيخ

صعقا

توفي مزارع في منتصف العقد الخامس من العمر مقيم بإحدى مناطق مركز قلين، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، صعقًا بالكهرباء.
تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد ورود إشارة من مأمور مركز شرطة قلين، يفيد بوصول رجل يبلغ من العمر 55 عامًا، الى مستشفى قلين المركزي، مصابًا بصعق كهربائي، وأنه يدعى “إسماعيل .ع.ا.م”، حيث لفط أنفاسه الأخيرة، وجرى إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى قلين المركزي.
 وانتقلت قوة من الشرطة وبسؤال أهله تبين أنه كان متواجدًا أعلى سطح منزله وتعرض للصهق الكهربائي نتيجة الأمطار وملامسته للكهرباء عن طريق الخطأ.
وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وكلف مدير إدارة البحث الجنائي، ضباط مباحث مركز شرطة قلين، بمعرفة ملابسات الحادث وإخطار النيابة.

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