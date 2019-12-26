الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

26 ديسمبر 2019 - 12:49 م

في واقعة مثيرة بالكويت أقدم شاب كويتي على تهديد ممرضة بالذبح داخل مستشفى الجهراء.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام محلية فإن الشاب كان بالمستشفى بصحبة والده المريض، حيث وقعت مشادة كلامية بين الشاب والممرضة، حيث قام بإشهار السكين في وجهها وهددها بالذبح.

كما قام الشاب بتحذير كل من يحاول الاقتراب لأجل إنقاذ الممرضة.

وتمكنت الشرطة أخيراً من فض الموقف العصيب وتمت السيطرة عليه وإنقاذ الممرضة ، بينما قال الرجل

وأكد الشاب في التحقيقات عقب اعتقاله من قبل الشرطة أنه لم يكن يعتزم قتلها وإنما كان في حالة نفسية سيئة، بسبب مرض والده.

وعقب التحقيقات تم التحفظ على الشاب لحين الوقوف على موقف الممرضة، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة .