» بالصور.. "الخطيب" يحضر جزءا من مران الأهلى

26 ديسمبر 2019 - 12:52 م

حضر محمود الخطيب رئيس النادى الأهلي، جزءا من مران الفريق صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى بعد غدٍ، السبت بدورى أبطال أفريقيا.

وقام "الخطيب" بالشد من أزر اللاعبين وتحفيزهم قبل اللقاء الأفريقى المهم، والذى يتطلع فيه الأهلى لتحقيق الفوز لرفع رصيده فى مجموعته بدور المجموعات بدورى الأبطال التى تضم معه كلاً من النجم الساحلى التونسى والهلال السوداني

وعاد الخطيب من فرنسا مساء الثلاثاء بعد إجراء فحوصات طبية على الظهر، وعاد رئيس الأهلى ببرنامج علاجى سيؤديه لمدة ثلاثة أشهر بالقاهرة.





