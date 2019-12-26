» نجل عبد المنعم مدبولي يروي أسرارا عن حياته: "مكنش بابا عبده"

كشف نجل الفنان القدير، عبد المنعم مدبولي، بعض الأسرار عن حياة والده الشحصية، وكيف كلن يتعامل معهم، موضحًا أن "الصرامة" هي أساس تربيته لهم.





قال أحمد مدبولي، نجل الفنان عبد المنعم مدبولي، في حواره لـ"أخبار النجوم"، إن أسلوب تربية والده كان مختلفا تماما عن شخصيته في مسلسل "بابا عبده"، كان أكثر صرامة، تحصل على جائزة إذا نجحت والرفاهية بشروط مثلا إذا فكرت في السفر لا بد أن يكون من أجل الدراسة أو العمل.





وعن تفاصيل يومه كان لا يحب السهر ويومه يبدأ مبكرا وبعد تناول الإفطار يدخل مكتبه ويبدأ القراءة، هذا إذا لم يكن مرتبطا بأي أعمال سواء يشارك فيها كممثل أو حتى مخرج لمسرحية.





وأضاف أن والده كان شخصية صارمة ويحب الالتزام خاصة في المواعيد وفي نفس الوقت حنون للغاية ورغم انتقاله للعيش في حي مصر الجديدة، لكن ظل مرتبطا بحي باب الشعرية الذي نشأ فيه وكان يشعر بالناس وآلامهم، وكان بسيطا في حياته وملابسه ولا فرق بين شخصيته العادية وأنه فنان مشهور.





ورحل الفنان عبج المنعم مدبولي عن عالمنا في يوليو عام 2006، بعدما امتعنا بتمثيله لأكثر من 50 عامًا.



