» 2020 .. وداعا عصر شرائح الهواتف المحمولة

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شرائح الاتصالات المدمجة
شرائح الاتصالات المدمجة
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علي محمود

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دراسة

التليفونات

شرائح الهواتف المحمولة

التقنيات التكنولوجية

الاتصالات المدمجمة

كشفت دراسة حديثة أهم التقنيات التكنولوجية، التى من المتوقع أن تكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا عام 2020، ويأتي أهمها على الإطلاق تقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G، فمن المتوقع أن يشهد العام المقبل انتشارًا متزايدًا للبنية التحتية للجيل الخامس في مختلف دول العالم، فضلًا عن بداية إنتاج هواتف بأسعار مخفضة نسبيًّا، في بداية انطلاق حقيقي للجيل الخامس للاتصالات.

وأوضح الكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، أنه من بين التقنيات أيضا إنترنت الأقمار الصناعية، الذي دخلت فيه مصر بقوة من خلال إطلاقها للقمر الاصطناعى "طيبة 1".

وأضاف المناوي، في مقاله بـ"المصري اليوم" أنه من المتوقع انتشار شرائح الاتصالات المدمجة "eSIM " ونهاية عصر شرائح الهواتف المحمولة "sim cards "، ما يعني الاستغناء عن الشكل التقليدي لشرائح التليفونات التي يتم الحصول عليها نظير مقابل مالى، لتأتى الأجهزة الجديدة بشرائح مدمجة داخلية يتم برمجتها بواسطة مشغل الاتصالات التي يرغب العميل في الحصول على خدماته، لافتا إلى أنه ستنتشر منصات الفيديو "ستريمينج" الذي يعطى المشاهد فرصة كبيرة للحصول على مكتبات عملاقة من الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية والتعليمية بأسعار تنافسية للغاية.


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