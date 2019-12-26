عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

26 ديسمبر 2019 - 02:13 م

ثمن الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، تصريحات الرئيس السيسي، والتي أكدا فيها أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار مصر، قائلا : " مصر هى الدولة الجوهرية بالمنطقة، ولديها رئيس شجاع يتحدث عن الأزمات و المشكلات ، قالنا كل حاجة بصراحة".



وأضاف "قنديل" خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، بأن مصر هى أقدم دولة في المنطقة وأكبرها وتمتلك أقوى جيش، مشيرا إلى أنه اقتصادها تعرض لنكسات كبري متعددة منذ الحروب التى شهدتها في القرن الماضي.



وتابع :" مصر تشهد الآن استعادتها لاستقرارها الداخلي ومن ثم استعادتها لدورها الإقليمي، مشيرا إلى أن الاستقرار مرتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي وأوضاع الشعب نفسه ".



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد أمس، افتتاح مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالفيوم، وأدلى بعدة تصريحات صحفية حول عدة موضوعات أهمها تعافي الاقتصاد المصري، وأزمة سد النهضة.

