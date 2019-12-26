"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

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علا خطاب

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روسيا

غواصة

ياسن

كشفت الشركة المتحدة لبناء السفن،عن ثاني غواصة طراز "أم ياسن" والتي تعد الغواصة الروسية الأعلى تكلفة في مرحلة ما بعد الاتحاد السوفيتي، والتي تقدر مبدئيًا بـ 1.6 مليار دولار .

وأوضح مدير الشركة، ميخائيل بودنيتشنكو، أنه سيتم إضافة غواصتين من نفس الطراز في إطار الاحتفالات بيوم النصر السنوي لعام 2020 الذي يزامن ذكرى استسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، كجزء من عقد شراء تم توقيعه في صيف عام 2019.

ويشمل هذا النوع من الغواصات، توقيعًا صوتيًا أقل، وتم إضافة إلكترونيات على متنها مع هيكل أقصر ومجموعة واسعة من الأسلحة، كما تضمن التسليح على إضافة صاروخ كروز طراز Kalibr- M المتطور، والذي يبلغ مداه 4500 كلم بالمقارنة مع مدى صواريخ سابقة طراز Kalibr 3M14 الذي يتراوح ما بين 1500 إلى 2500 كلم.

وأشارت التقديرات المبدئية ان تكلفة الغواصة تزيد عن 1.6 مليار دولار، في حين يبلغ متوسط سعر غواصة Virginia حوالي 2.8 مليار دولار.


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