  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
إحسان الحساني

بث مباشر.. تتهم برلمانيا بابتزازها جنسيا

روسيا: طاردنا غواصة لـ«الناتو» في المتوسط

"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند

عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

فيروس خطير يهاجم إسرائيل .. يقتل ويصيب العشرات

السيسي

السيسي يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد معيط

137 مليار جنيه قيمة المنازعات الضريبية

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

لحظة الاغتيال

شاهد.. تسجيل نادر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي "ريجان"

هيثم زكي

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

ترامب وأردوغان

أمريكا تنقلب على تركيا في سوق "غاز المتوسط"

"تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي

الرياضة

جماهير الاهلى
جماهير الاهلى
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الإمارات تعلن استضافة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

#

تعرف على موعد مباراة الأهلي وليفربول

#

أسعار تذاكر مباراة الزمالك وأول أغسطس

#

15 ألف مشجع أهلاوي في مباراة الهلال

الاهلى

ستاد السلام

فروع

تذكرتى

بلاتنيوم

أعلنت شركة تذكرتى توفير "vanid" وتذاكر مباراة الأهلى وبلاتينيوم للمشجعين فى فروع النادى الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، بجانب الفروع المُحددة مسبقاً.

وطرحت الشركة 10 آلاف تذكرة بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية، فى الوقت الذى سيتم فتح بوابات استاد السلام الذى يستضيف المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل.

وتقرر السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة فى مران الفريق الجمعة، الذى ينطلق فى الرابعة عصرًا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقى "كاف"، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة فى الثانية ظهرا، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى فى مقر النادى بالجزيرة، بحضور ممثلى الفريقين، إلى جانب مسئولى الاتحاد الأفريقى، وحكم ومراقب المباراة، للاتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بالمباراة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لبنان يفتش عن "الأموال الهاربة" في سويسرا
» ارتفاع أسعار الذهب بمحلات الصاغة
» بـ فستان جرىء.. رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع متابعيها
» "تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي
» البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية
» صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت
» 2020 .. وداعا عصر شرائح الهواتف المحمولة
» ميلانيا ترامب تحتفل بـ"الكريسماس" في البيت الأبيض
» شاهد.. صلاة الكسوف في المسجد النبوي
» غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها
» نجل عبد المنعم مدبولي يروي أسرارا عن حياته: "مكنش بابا عبده"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:04 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك