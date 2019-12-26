» لبنان يفتش عن "الأموال الهاربة" في سويسرا

26 ديسمبر 2019 - 02:44 م

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف سيتخذ كل الخطوات القانونية؛ لمعرفة مصير التحويلات الخارجية إلى سويسرا، والتحقق من خروجها بالفعل.

ومن المتوقع أن يوجه المصرف والدولة اللبنانية طلبا إلى الحكومة السويسرية لمعرفة مصير التحويلات والحسابات بعد التأكد من خروج هذه التحويلات بالفعل من لبنان.

جاء ذلك بعد اجتماع استثنائي في مجلس النواب برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

يذكر أن لبنان يواجه أزمة حادة في السيولة بالعملة الأجنبية، تزامنا مع سياسات تقييدية للمصارف اللبنانية على أموال المودعين منذ أسابيع.