قميص طفل يثر أزمة في مطار جوهانسبيرج

تسبب قميص غريب يرتديه طفل في أزمة في مطار جوهانسبيرج، حيث أجبرت سلطات الأمن في المطار الطفل على تغيير ملابسه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الطفل ستيفي لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، كان عائدًا من جنوب إفريقيا إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم إخباره فى مطار جوهانسبرغ بأن قميصه يخالف السياسة الأمنية.

وقال والداه، اللذان كانا يرافقان ابنهما في الرحلة يوم 17 ديسمبر: "ستيفي كان يرتدي قميصًا مطبوعًا عليه صورة ثعبان ضخم.. فخيّرنا موظفو الأمن بين تغيير القميص أو عدم صعود الطائرة، حتى لا يتسبب في إثارة فزع وقلق الركاب الآخرين".

واضطر الطفل إلى الخضوع لسياسة المطار، فيما توصل الطرفان في النهاية إلى حل وسط، يقضي بقلب القميص بهدف إرجاع صورة الثعبان إلى الخلف، حتى تظهر على ظهره، وليس صدره.

وقال بيان من المطار إن ضباط الأمن "لهم الحق في تحديد ما إذا كان أي شيء يمكن أن يسبب أذى أو قلقًا للركاب على متن الطائرة".