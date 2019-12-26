  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر04:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيف

قميص طفل يثر أزمة في مطار جوهانسبيرج

مصرف لبنان

لبنان يفتش عن "الأموال الهاربة" في سويسرا

روسيا: طاردنا غواصة لـ«الناتو» في المتوسط

"غواصة مرعبة" هدية روسيا لأمريكا في عيد الميلاد

عبد الحليم قنديل أمام جنايات الجيزة بتهمة سب الزند

عبد الحليم قنديل: الرئيس قالنا كل حاجة بصراحة

بدء أعمال المسح الطبي الشامل لمرضى فيروس "سي" بالمنيا

فيروس خطير يهاجم إسرائيل .. يقتل ويصيب العشرات

السيسي

السيسي يهنئ بابا الفاتيكان بعيد الميلاد المجيد

الدكتور محمد معيط

137 مليار جنيه قيمة المنازعات الضريبية

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

الكويت.. هددها بالذبح داخل مستشفى.. ماذا حدث

لحظة الاغتيال

شاهد.. تسجيل نادر لمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي "ريجان"

هيثم زكي

إعلامي شهير يكشف سرا خطيرا عن الراحل هيثم زكي

قميص طفل يثر أزمة في مطار جوهانسبيرج

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. سقوط أنبوبة على طفل أثناء سيره بالشارع في المنوفية

#

مصرع طفل وامرأة في حريق بمخيم للاجئين بـ"ميديللي" اليونانية

#

يسرا تُهين معجبيها في مطار القاهرة وترفض التصوير

#

تطورات جديدة في أزمة أعداد العمالة المصرية في الكويت

جنوب أفريقيا

قميص طفل

أزمة مطار

جوهانسبيرج

تسبب قميص غريب يرتديه طفل في أزمة في مطار جوهانسبيرج، حيث أجبرت سلطات الأمن في المطار الطفل على تغيير ملابسه.

وأوضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الطفل ستيفي لوكاس، البالغ من العمر 10 أعوام، كان عائدًا من جنوب إفريقيا إلى نيوزيلندا، قبل أن يتم إخباره فى مطار جوهانسبرغ بأن قميصه يخالف السياسة الأمنية.

وقال والداه، اللذان كانا يرافقان ابنهما في الرحلة يوم 17 ديسمبر: "ستيفي كان يرتدي قميصًا مطبوعًا عليه صورة ثعبان ضخم.. فخيّرنا موظفو الأمن بين تغيير القميص أو عدم صعود الطائرة، حتى لا يتسبب في إثارة فزع وقلق الركاب الآخرين".

واضطر الطفل إلى الخضوع لسياسة المطار، فيما توصل الطرفان في النهاية إلى حل وسط، يقضي بقلب القميص بهدف إرجاع صورة الثعبان إلى الخلف، حتى تظهر على ظهره، وليس صدره.

وقال بيان من المطار إن ضباط الأمن "لهم الحق في تحديد ما إذا كان أي شيء يمكن أن يسبب أذى أو قلقًا للركاب على متن الطائرة".


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» لبنان يفتش عن "الأموال الهاربة" في سويسرا
» ارتفاع أسعار الذهب بمحلات الصاغة
» بـ فستان جرىء.. رانيا يوسف تحتفل بالكريسماس مع متابعيها
» "تذكرتى" تعلن توفير تذاكر مباراة بلاتينيوم بفروع الأهلي
» البابا تواضروس: لقاءات شيخ الأزهر تعطينا دفعة روحية
» صور من 61 عاما تجمع الملك سعود وأمير الكويت
» 2020 .. وداعا عصر شرائح الهواتف المحمولة
» ميلانيا ترامب تحتفل بـ"الكريسماس" في البيت الأبيض
» شاهد.. صلاة الكسوف في المسجد النبوي
» غادة عادل تحتفل بعيد ميلادها برفقة أولادها
» نجل عبد المنعم مدبولي يروي أسرارا عن حياته: "مكنش بابا عبده"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:04 م

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك