من جديد.. أزمة صحية تضرب فجر السعيد

26 ديسمبر 2019 - 05:03 م

ألمت أزمة صحية جديدة بالإعلامية الكويتية فجر السعيد، في أول يوم عمل لها عقب تعافيها من الأزمة الخطيرة التي خضعت للعلاج بفرنسا بسببها 4 أشهر.

وكشفت فجر السعيد عن ما حدث لها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلة :« أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار».

وأضافت الإعلامية الكويتية :« لازالت مستمره للأسف.. لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود #الأحد القادم».

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام نشرت فيديو مفاجئ أثناء زيارتها لفجر السعيد من داخل منزلها للاطمئنان على حالتها الصحية، مطمئنة الجمهور على صحتها.



أول يوم عدت فيه لبرنامج #هنا_الكويت وفقرة #على_مسئوليتي طحت في الأستديو طيحه قويه على #الراس وبعد يومين من الطيحه بديت أحس في عدم التوازن والدوخه اذا وقفت او لفيت يمين او يسار..ولازالت مستمره للأسف.. لذلك أعتذرت هذا الأسبوع عن الظهور التلفزيوني وبإذن الله سأعود #الأحد القادم ???? — فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) December 25, 2019





