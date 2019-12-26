موعد مباراة ليفربول (صلاح) وليستر سيتي والقناة الناقلة

26 ديسمبر 2019 - 05:25 م

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على ليستر سيتي بملعب «كينج باور» معقل الثعالب، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس وستذاع عبر قناة beIN Sports HD2 .

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على ليستر سيتى صاحب الوصافة و11 نقطة على مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث.

ويغيب عن صفوف ليفربول في مباراة اليوم 4 لاعبين بسبب الإصابة وهم فابينيو وجويل ماتيب وديان لوفرين وتشامبرلين.

وتعد مباراة ليستر سيتى هى الأولى لفريق ليفربول بعد تتويجه بطلًا لمسابقة كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.