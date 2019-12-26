«أبو الهول برأس كبش»..وضع 4 تماثيل في ميدان التحرير

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، أعمال تطوير ميدان التحرير، برفقة وزراء الآثار والتنمية المحلية والإسكان ومحافظ القاهرة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة التفقدية إلى موقف أعمال التطوير التي يجري العمل عليها خلال الفترة الحالية، والتي تنفذها شركة المقاولون العرب.

ووجّه رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإتمام أعمال التطوير للميدان، وإعادة رونقه، وإبرازه على نحو حضاري، بما يشمل رفع كفاءة الميدان المخطط تزيينه بمسلة فرعونية وعدد من تماثيل الكباش، حيث سيتم نقل 4 تماثيل ضخمة لكباش (تماثيل على شكل ابي الهول برأس كبش)، وهى الموجودة بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبدالكرنك بمدينة الأقصر.

كما وجه مدبولي أيضًا بالعمل على سرعة تجميل صورة المباني المحيطة بالميدان، وخاصة مجمع التحرير، لافتًا إلى أن عملية التفقد والمتابعة تأتي بهدف دفع سير أعمال التطوير وإسراع التنفيذ.