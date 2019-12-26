الإفتاء:«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء».. غير صحيح

26 ديسمبر 2019 - 05:39 م

حسمت دار الإفتاء المصرية، صحة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه :"من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة له"، مؤكدة أنه حديث غير صحيح.

وظهر الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، في بث مباشر عبر صفحة الدار للإجابة على عدد من الأسئلة، والتي كان من بينهم هذا الحديث، قائلاً:"هذا حديث غير صحيح، فالإنسان لا يترك الصلاة مهما بلغ من الذنوب".

وأضاف عثمان قائلاً:"حتى الذين ذهبوا إلى صحة الحديث أكدوا أن المقصود منه أن الإنسان الذى يكون بلا ذنوب يكون أطهر وأقرب إلى الله من الإنسان الذى يرتكب الذنوب"، مشيرا إلى أهمية أن يبادر الإنسان بالتوبة وألا يترك الصلاة مهما فعل وارتكب من الذنوب".

وأكدت الدار ، أهمية تعليم وتشجيع الأبناء على أداء العبادات المختلفة، من صلاة وصيام وقيام وتلاوة القرآن الكريم، وقالت إنه من الأمور الجيدة ان يصطحب الآباء أبناءهم إلى الصلاة لاسيما صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك، ليعيشوا الجوّ الإيمانى ويشهدوا وحدة المسلمين وترابطهم، إذ يجتمعون فى مكان واحد خلف إمام واحد يُصلّون مخلصين لله رب العالمين".

وأضافت دار الإفتاء: "يجب على الوالدين تشجيع أولادهما على قراءة القرآن وحفظه، لما لهذا الشهر من خصوصية، فهو شهر أُنزل فيه القرآن هدىً للناس، كما أن شهر رمضان فرصة عظيمة لتعويد الأطفال على قراءة القرآن وحفظه، لما فيه من أجواء إيمانية تهيّئ الأرواح للإقبال على الطاعات".

