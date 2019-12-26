أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداد قواته لإرسالها إلى ليبيا في حالة تلقيها طلبًا من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

ومن المتوقع أن يمرر البرلمان التركي تفويض إرسال الجنود إلى ليبيا، في الثامن من يناير العام الجديد، لتلبية دعوة حكومة السراج، حسبما ذكر الرئيس التركي.

وأضاف أردوغان أن "من يدعم حفتر الآن هم ذاتهم من دعموا الانقلاب على الحكومة الشرعية في مصر".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه اتفق مع تونس على دعم حكومة الوفاق برئاسة السراج في ليبيا، مضيفا أن أنقرة تصر على مشاركة تونس وقطر والجزائر في مؤتمر برلين المزمع عقده حول ليبيا.

وقال أردوغان إن "هدفنا في البحر المتوسط ليس الاستيلاء على حق أحد، على العكس من ذلك منع الآخرين من الاستيلاء على حقنا".

والجدير بالذكر أن ثمة خلافات تشهدها كلًا من تركيا ومصر واليونان على حدود الدول في البحر الأبيض المتوسط، حيث اشتدت الخلافات بعد توقيع تركيا الاتفاق الأخير مع حكومة الوفاق في طرابلس.