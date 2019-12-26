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شمس البارودي:«الشعراوي» سبب خلعي النقاب

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شمس البارودي
شمس البارودي
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محمد فضل- متابعات

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النقاب

فنانة

الشعراوى

شمس البارودى

انتشرت أنباء عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن نية الفنانة شمس البارودي في العودة إلى ارتداء النقاب بعد نفيها التام نية عودتها للفن.

وكانت الفنانة شمس البارودي زوجة الفنان حسن يوسف ، تخلت عن النقاب الذي كانت ترتديه منذ سنوات، مكتفية بارتداء الحجاب منذ اعتزال الفن.

ونفت شمس البارودي هذه الأنباء جملة وتفصيلًا، مشيرة إلى أنها لن تعود إلى ارتداء النقاب وقالت إنها خلعت النقاب بفتوي من الداعية الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، لأنه فضل فليس مرفوضاً ولا مفروضاً، بحسب قولها، مضيفة: "خلعته لأنه تسبب لي في مشاكل عديدة حينها".


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