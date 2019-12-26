  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسما شريف منير وزوجها

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

إسعاف

رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

أرشيفية

مشايخ: الإسلام أمر ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين

الرئيس السيسي

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أولى أيام شهر جمادى الأول

محمود الخطيب

«الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم

أحد المشاهد التي احدثت غضبًا

السعودية تعتقل 101 متحرش بينهم 29 امرأة

مدبولي خلال زيارته لميدان التحرير

«أبو الهول برأس كبش»..وضع 4 تماثيل في ميدان التحرير

ارشيف

موعد مباراة ليفربول (صلاح) وليستر سيتي والقناة الناقلة

الشرطة السعودية

القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

بالصور..

مشجعو الزمالك في قطر يجهزون مفاجأة للاعبي الفريق

الرياضة

رابطة الزمالك في قطر
رابطة الزمالك في قطر
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الزمالك يفاجئ طارق حامد بهذا القرار

#

مفاجأة..الزمالك يعلن رفض لعب السوبر الأفريقي في قطر

#

وديًا.. الأهلي يهزم الإعلاميين بهدف «أزارو»

#

مرتضى منصور يهدد بعدم خوض السوبر الافريقي لهذا السبب

قطر

الدوحة

الزمالك

الترجى

السوبر الافريقى

بدأت رابطة مشجعي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الأربعاء، في تنظيم التجمع الأول الخاص بهم استعدادًا للقاء للسوبر الإفريقي الذي سيقام مع الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل بالدوحة، وسط حضور باقة من نجوم الفريق الأبيض.

بدأ التجمع بكلمة للمهندس حازم كمال، المتحدث الرسمى للرابطة والذي أكد علي أن الرابطة تستعد من أول يوم تم فيه الإعلان بأن السوبر الافريقي سيقام  رسميا  في قطر وأنها تعمل علي قدم وساق علي ذلك.

 وقام هيثم فاروق (الرئيس الشرفي للرابطة) ببث الحماس في أعضاء الرابطة وطلب منهم عدم اليأس بسبب نتائج الفريق الأخيرة.

وقال: "الزمالك هو الفريق الوحيد الذي يتخلى عنه الجميع عند رجوع مستواه عكس المنافس  الذي يلقي الدعم والمساندة  من الجميع والإعلام الرياضي  يحارب من أجله».

وأكد هيثم فاروق أن الرابطه تستعد لتقديم كل شيء ممكن للزمالك في السوبر الإفريقي بالدوحة للحصول علي اللقب وإسعاد الجماهير خاصة وأن هذا اليوم سيكون بمثابة العيد للجالية المصرية في قطر وخاصة الزملكاوية علي اعتبار أنه منذ عام 1984 تقريبا لم يزور فريق الزمالك قطر.

وتحدث سمير البحيري الصحفي الزمالكاوي عن شعبية الزمالك في قطر، حيث أكد أنها ستكون  نقطة فارقة في غلبت الجماهيرية الزمالكاوية.

ثم تحدث ياسر عبد الوهاب مدرب نادي الغرافة للسلة وكابتن ومدرب الزمالك السابق علي دور الرابطة الملحوظ من يوم انطلاقها في خدمة كل ماهو زمالكاوي وانه يشعر بالفخر وسط اعضاء الزمالك .

وتحدث محمد الجبالي الصحفي الزمالكاوي، مؤكدًا علي ان أهم ما يميز الرابطة ولم يجده في أي مكان أنها رابطة ليس تتبع لأي شخص ولا تتدخل في المشاكل والانقسامات الموجودة داخل وخارج النادي وأن انتمائها الأول والأخير لكيان الزمالك فقط.

وشدد علي أن الأعضاء بالرابطة هم من يمولون جميع المناسبات الخاصة من أموالهم الشخصية وهو ما يعتبر مثال واضح علي الانتماء الحقيقي للكيان وليس للأشخاص مؤكدا علي أن الهدف الأساسي من الترتيب للقاء السوبر هو إظهار جمهور الزمالك بالشكل الأمثل ومساعدة الفريق علي الفوز باللقب.

ثم تحدث المعلق الزمالكاوي محمد فوزي عن اننا تأخرنا كثير ولابد من تحرك يومي وعمل علي  التحضير لكل شيء من استقبال اللاعبين في المطار والفندق والتدريبات وتكريم قائد الفريق.

واختتم أحمد جمال (مؤسس الرابطة) علي ان الرابطة ترفض فكرة ان يكون لها راعي لتغطية مصاريف السوبر ولكن سيكون بجهود الاعضاء الذاتية وانه يتمم الترتيب من الان لاستخراج جميع التصاريح لظهور الرابطة بشكل يليق بها وهو ما أكده المهندس احمد عبده  الذي اكد ان الجميع سينبهر بما سنفعله ولا تقارنوا جماهير الزمالك بأحد وقام بعض اعضاء الرابطة باقتراحات مثمرة لظهور الرابطة بمنظر يليق باسم الزمالك.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «هوريان» يقود أستون فيلا للفوز على نورويتش سيتي
» الرئيس العراقي يتقدم باستقالته للبرلمان
» «كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي
» قميص طفل يثير أزمة في مطار جوهانسبيرج
» مشجعو الزمالك في قطر يجهزون مفاجأة للاعبي الفريق
» أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا
» نجم الإسماعيلى مهاجمًا «الخطيب»: «لا يستحق لقب الأسطورة»
» الإفتاء:«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء».. غير صحيح
» تصريحات مرتضى منصور تتصدر صحف زامبيا
» بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد البنوك بـ«الفأس»
» موعد مباراة ليفربول (صلاح) وليستر سيتي والقناة الناقلة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك