  • الخميس 26 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:51 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسما شريف منير وزوجها

حذفت صور زوجها.. أنباء عن طلاق أسما شريف منير

إسعاف

رعب في إسرائيل.. مقتل 11 وإصابة 100 بفيروس خطير

أرشيفية

مشايخ: الإسلام أمر ببر غير المسلمين مثل بر الوالدين

الرئيس السيسي

بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

أرشيفية

الإفتاء تعلن غدًا الجمعة أولى أيام شهر جمادى الأول

محمود الخطيب

«الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم

أحد المشاهد التي احدثت غضبًا

السعودية تعتقل 101 متحرش بينهم 29 امرأة

مدبولي خلال زيارته لميدان التحرير

«أبو الهول برأس كبش»..وضع 4 تماثيل في ميدان التحرير

ارشيف

موعد مباراة ليفربول (صلاح) وليستر سيتي والقناة الناقلة

الشرطة السعودية

القبض على بطل الأفلام الإباحية في السعودية

الرئيس العراقي يتقدم باستقالته للبرلمان

عرب وعالم

الرئيس العراقي برهم صالح
الرئيس العراقي برهم صالح
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

استقالة مسئول كبير في إدارة "ترامب"

#

رئيس وزراء بريطانيا «جونسون» يتقدم باستقالته بشكل مفاجئ

#

صالح لترامب: العراق هو المسؤول عن حماية أراضيه وسيادته

#

حذف صفحة موثقة لـ"ابنة صدام حسين" تدار من مصر

الرئيس العراقي

استقالة الرئيس العراقي

ثورة العراق

أرسل الرئيس العراقي برهم صالح، بيانًا للبرلمان اليوم الخميس، أعرب فيه عن استعداده للاستقالة من منصبه.

وقال صالح في خطاب للبرلمان إن "مسؤوليتي الوطنية في هذا الظرف تفرض عليّ الاستقالة"، وأضاف: "أقدم استقالتي تفادياً للإخلال بمبدأ دستوري".

وأضاف أن "منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب"، لذا "أضع استعدادي للاستقالة أمام البرلمان العراقي".

وقال صالح للبرلمان: "مسؤولية الرئيس حفظ السلم الأهلي وحقن الدماء".

وقال إنه قد وصلته "عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضاً"، مضيفاً: "أعتذر عن تكليف مرشح عن كتلة البناء".

أفادت وكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق، على "تليغرام" بأن رئيس الجمهورية اعتذر عن تكليف مرشح "كتلة البناء"، أسعد العيداني.

فيما شكر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الرئيس برهم صالح على رفضه تكليف العيداني برئاسة الحكومة.

وقال برهم صالح للبرلمان إن "الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يعبر عن إرادة الشعب".

ونقلت قناة السومرية العراقية عن "ائتلاف النصر" دعوته لرئيس الجمهورية للاستمرار بمسؤولياته الدستورية والوطنية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عندَمَا يُمْسِي الإسلامي والإسلام "ذاتًا واحدة"!

محمود سلطان

بشرط ألا يكونوا مسلمين ..!!

د. هشام الحمامي

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

(((انقسامات كنسية)))

القس مكاريوس فهيم قليني

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «هوريان» يقود أستون فيلا للفوز على نورويتش سيتي
» الرئيس العراقي يتقدم باستقالته للبرلمان
» «كاف» يعلن حكام مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي
» قميص طفل يثير أزمة في مطار جوهانسبيرج
» مشجعو الزمالك في قطر يجهزون مفاجأة للاعبي الفريق
» أردوغان يعلن موعد دخول الجيش التركي إلى ليبيا
» نجم الإسماعيلى مهاجمًا «الخطيب»: «لا يستحق لقب الأسطورة»
» الإفتاء:«من لم تنهه صلاته عن الفحشاء».. غير صحيح
» تصريحات مرتضى منصور تتصدر صحف زامبيا
» بالفيديو.. لبناني يقتحم أحد البنوك بـ«الفأس»
» موعد مباراة ليفربول (صلاح) وليستر سيتي والقناة الناقلة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:27

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    14:46

  • مغرب

    17:04

  • عشاء

    18:34

من الى
السياحة فى مصر
الجيش المصري
«كتاب» و«مؤسس تاريخى» يفجران أزمة داخل الجماعة الإسلامية
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك