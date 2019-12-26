«الخطيب» يفاجئ لاعبي الأهلي قبل لقاء بلاتنيوم

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محمود الخطيب
محمود الخطيب
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الاهلى

محمود الخطيب

بلاتنيوم

فاجأ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لاعبي الفريق  ببشرى سارة قبل مواجهة بلاتنيوم الزيمبابوي المقبلة.

وقرر محمود الخطيب حضور مران لاعبي فريق الأول سواء اليوم أو المران الختامي غدًا، عقب عودته بأيام من فرنسا لإجراء فحوصات طبية، وذلك حرصًا منه على دعم ومساندة اللاعبين نفسيًا ومعنويًا قبل مواجهة بلاتنيوم.

ويواجه النادي الأهلي منافسه بلاتنيوم سبورت يوم السبت المقبل باستاد السلام في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط متساوٍ مع فريق الهلال السوداني، وفي المركز الأول فريق النجم الساحلي برصيد 6 نقاط.


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