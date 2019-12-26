بعد حديث «السيسي» عن تراجع الدولار.. تعرف على الأسعار

26 ديسمبر 2019 - 06:52 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سعر الدولار الأمريكي مرتبط بالتعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولار مرشح للتراجع أكثر.

وأضاف الرئيس خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، إن الدولار وصل في إحدى الفترات لأكثر من 18 جنيها، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصل لـ 16 جنيها.

وتابع السيسي أن "سعر الدولار مُرتبط بآلية العرض والطلب، "كل ما الاقتصاد بتاعنا يتعافى، كل ما نقدر نعمل سياحة كويس وزراعة كويس، ونقدر نصدر الفائض من الزراعة، ونلبي جزء كبير من مطالب الناس".

وأوضح "لما أعمل كده ده يعني إن فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار ستقل، وبالتالي فإن الطلب على الدولار سيقل، وبالتالي فإن سعر الدولار سيهبط أكثر من ذلك".

فيما شهد سعر صرف الدولار فى البنوك، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 / 12 / 2019 استقرارا نسبيا بحسب شاشات عرض أسعار العملات ، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع وفقا لما ورد عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الاسكندرية

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك بلوم مصر

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك البركة الاسلامى

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى المصرف المتحد

16 جنيه للشراء

16.1 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان

15.99 جنيه للشراء

16.09 جنيه للبيع

سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى

16.01 جنيه للشراء

16.11 جنيه للبيع